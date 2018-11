Ignazio Moser, le parole shock a Rivelo: “Mi separerò da Cecilia”

Ignazio Moser è stato uno degli ospiti della seconda puntata di Rivelo, andata in onda venerdì 23 novembre in seconda serata su Real Time. L’ex ciclista, come un libro aperto, ha parlato a Lorella Boccia della sua relazione con Cecilia, del rapporto con il padre e del suo desiderio di essere tra i prossimi naufraghi dell’Isola dei Famosi:

“Mi separerò da Cecilia. C’è questa pazzia, diciamo: sta nascendo in me il desiderio di fare L’Isola dei Famosi perché comunque nel primo reality che ho fatto la mia immagine è uscita per la coppia. Il mio desiderio è quello di far conoscere solo un certo punto di vista di quello che sono, senza contatti, senza vedersi, in un reality dell'isolamento come l'Isola, appunto”.

Non ha usato mezzi termini Moser. Se così dovesse essere, certamente non mancherebbero i confronti dei telespettatori con Francesco Monte (ricordiamo tutti la sua eliminazione per il ‘canna-gate’), ma a questo proposito Ignazio Moser parla chiaro:

“Non so se farò meglio o peggio di Francesco Monte a L’Isola dei Famosi – ha dichiarato l’ex ciclista alla Boccia - A me è dispiaciuto perché avrebbe potuto essere un momento di rivincita per lui. Per costruire delle basi su cui ripartire. Francesco è tornato a casa per una sciocchezza. La situazione non era così grave come è stata trasformata. Credo che adesso Francesco non sia innamorato di Cecilia”, ha inoltre sottolineato.

Non sappiamo se la redazione de L’Isola dei Famosi accoglierà questo appello di Ignazio Moser o se già le trattative sono in corso. In ogni caso, anche in vista di una temporanea separazione, lui ci tiene a sottolineare:

“Spero che Cecilia Rodriguez diventi la mamma dei miei figli perché la amo. Conviviamo con due cognomi pesanti: alcune volte sono il ‘figlio di’, qualche altra volta il ‘fidanzato di’. Non mi pesa essere il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ma io non sono un Rodriguez. Sono fiero del mio cognome. In Cecilia ho trovato qualcosa che va oltre: ha bisogno di avere amore. Io la amo. Lei diventerà la mamma dei miei figli”.

Poi sulle possibili nozze, Moser ha aggiunto: “Non ci sposeremo a breve, ma lo faremo, in Trentino indubbiamente. Lo stiamo progettando, ma la data ancora non c’è”.