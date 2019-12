Il Collegio, è amore tra Roberta e George. La 'previsione' di Maggy: “Prima o poi finirà”

Chiuso il portone del Collegio, ecco schiudersi quello della vita vera degli studenti protagonisti che, lontani dalle telecamere del docu-reality di Rai Due, prendono dimestichezza con i social come veicolo per restare in contatto con il pubblico ormai affezionato ad ognuno di loro. Ed è proprio attraverso Instagram che si conosce l’evoluzione del rapporto di Roberta Zacchero e George Ciupilan, oggi fidanzati dopo essere stati compagni della stessa avventura televisiva.

"Rendi la realtà, migliore dei miei sogni. Bestiolina", ha scritto la ex collegiale a corredo delle immagini che mostrano il bacio scambiato con il neofidanzato, pronto a ricambiare con una dedica altrettanto romantica: “Ti sceglierei tra mille altre e mille ancora. Sei stupenda”.

Il Collegio, Roberta e George fidanzati: le reazioni degli ex compagni (e di Maggy)

L’amore tra Roberta e George è nato lontano da ogni sospetto che sarebbe potuto maturare durante la messa in onda del programma di Rai Due, visto che entrambi sembravano vicini ad altri compagni protagonisti de ‘Il Collegio 4’ (Roberta a Samuel Fazzi, mentre George a Claudia Dorelfi e anche ad Asia Bisciantella). Ed è proprio per questo che gli ex compagni di classe dei neofidanzati hanno commentato la foto notizia con sorpresa. Nicolò, Gianni, Sara e Andrea sono tra quelli che hanno inviato i loro auguri alla coppia, destinataria del commento ironico di Maggy Gioia che, incalzata Gabriele Montuori, ha risposto: "Tanto prima o poi finirà", con tanto di faccina divertita a cui Roberta ha replicato con dei cuori rossi. Evviva l’amore!