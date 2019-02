Ilaria D'Amico profondamente cambiata da Buffon: "Il rapporto ora ci guadagna"

Lo scorso 28 gennaio è stato il compleanno di Gigi Buffon. Il portiere bianconero ha festeggiato con la sua bella famiglia allargata: Ilaria D'Amico, in prima linea, e i figli che entrambi hanno avuto, anche nelle passate relazioni. La love story tra i due procede, infatti, a gonfie vele e a rivelarlo è stata proprio la giornalista in un'intervista rilasciata a Grazia.

Ilaria D'Amico: "Il primo regalo di Natale di Gigi"

La D'Amico ha parlato dei modi di fare romantici del compagno e ha svelato: "Mi fa spesso sorprese. Per il primo Natale passato insieme mi ha scritto un papiro con la storia di noi due. Bellissimo. Dopo quello ne sono seguiti molto altri”. La conduttrice ha anche raccontato che con Buffon formano una coppia anticonformista che non è brava a farsi i regali nei giorni giusti, ma quando capita, senza ricorrenze precise.

Ilaria D'Amico: "Gigi mi ha cambiata"

Poi Ilaria D'Amico - sempre a Grazia - ha raccontato di essere stata profondamente cambiata (in meglio) dal suo Gigi: "Io amo la dialettica che spesso cade in polemica, che può anche rendere i rapporti faticosi. Gigi ha eliminato la mia vis polemica, per lui è una grande perdita di tempo, non mi dà alcuna soddisfazione su quel terreno. E il rapporto ci guadagna”, ha dichiarato la giornalista.

La D'Amico è una delle poche vip ancora non attive sui social, ma c'è un motivo e Ilaria lo ha spiegato a Grazia: "Non mi appassionano, passo per snob ma non lo sono per niente. È proprio una materia che non mi entra in testa. Ho un profilo su Instagram ma è un tributo d’amore fatto dalle persone che lavorano con me da tanti anni, il mio truccatore, il mio parrucchiere, la mia sarta”.