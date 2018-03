D'Alessio junior riprende la sorella per il post sulla Tatangelo, lei chiede scusa

C'è maretta in casa D'Alessio. La separazione tra Gigi e Anna Tatangelo è un vero scossone in famiglia, e negli ultimi giorni più di qualche velenoso sfogo è stato affidato ai social, alzando ancora di più il polverone.

Ilaria, secondogenita del cantante (nata dal matrimonio con Carmela Barbato), ha sparato a zero contro Anna Tatangelo dopo le dichiarazioni che quest'ultima aveva rilasciato a Vanity Fair sulla fine della relazione con suo padre. "Cattiva" e "bugiarda", così ha definito la cantante in un post, rimosso quando ormai era troppo tardi.

A cercare di mettere pace è suo fratello Claudio D'Alessio: "Molte volte la rabbia fa dire cose alle persone che non pensano realmente - ha scritto sui social - o quanto meno fa si che accentui notevolmente il proprio pensiero, con questo mi riferisco a mia sorella e ad Anna. A mio avviso l'articolo di Vanity Fair non è stato dei migliori, si evince chiaramente che quello è stato uno sfogo d'amore tipico di una donna risentita nei riguardi del suo uomo, in quei momenti capita spesso che vengano usate parole poco belle nei confronti dell'altro, accade tutti i giorni. Tutto questo però quando avviene pubblicamente cambia lo scenario - si legge ancora nel post - genera delle ripercussioni a favore di uno e a discapito dell'altro. Allo stesso tempo mi spiace che mia sorella abbia reagito in un modo così impulsivo e poco educato, riversando in un solo colpo tutto quello che porta dentro da anni, giusto o sbagliato che sia. I veri diavoli in questa storia sono i media i quali hanno accolto pienamente il suo appello trasformando questa storia nell'ennesima soap opera italiana".

E sui social arrivano anche le scuse di Ilaria: "La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini. Sono questioni comuni a tante famiglie". Salva in calcio d'angolo.