Ilary balla da sola, notte di fuoco a Saint Tropez | FOTO

Fuga d'amore per Ilary Blasi e Francesco Totti. Messi da parte gli impegni professionali, con il campionato finito e la stagione televisiva ormai agli sgoccioli, il dirigente della Roma e la conduttrice volano a Saint Tropez, in Costa Azzurra, per dare inizio alle vacanze estive.

Ilary scatenata a Saint Tropez

Le ferie della famiglia Totti scorrono tra passeggiate tra i vicoli tipici, gite in barca e serate in discoteca. Prima il pomeriggio passato ad ammirare le bellezze del posto, dunque, con Ilary bellissima in un lungo abito giallo, poi la nottata nel locale Les Caves du Roy, dove la timoniera del 'Grande Fratello Vip' si è scatenata insieme ad amici ed amiche. Non c'è traccia, in queste ultime Instagram Stories, di Totti: forse l'ex Capitano si è fermato a bordopista?

Di certo c'è che, grazie ai social, stiamo scoprendo nuovi lati di Ilary, mamma dolce con Cristian, Chanel e Isabel e capace di tirare fuori l'entusiasmo di una ragazzina quando è in pista. Solamente qualche settimana fa, infatti, la presentatrice ha reso attivo il suo profilo su Instagram, aprendo così una finestra sul suo quotidiano ed avvicinandosi ancora di più al suo pubblico.