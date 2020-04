Ilary Blasi compie gli anni, la romantica serata organizzata da Totti: "Sei roba mia"

Anche Ilary Blasi nel club dei "festeggiati in quarantena". Un compleanno che non dimenticherà, soprattutto per tutte le romantiche attenzioni che le ha riservato Francesco Totti in questo giorno speciale. Prima la dedica sui social, poi l'ex calciatore ha fatto arrivare a casa una distesa di rose rosse, sistemate in delle scatole con una scritta sui boccioli: "Tu sei roba mia". Per chi non l'avesse capito...

La torta? Una mimosa, la preferita della conduttrice che ha spento 39 candeline circondata dalla famiglia. Dopo cena bambini a letto e per la coppia un brinidi in salotto, davanti al tavolo pieno di petali di rosa. "Io e te" commenta Ilary sulle ig stories, felice per le sorprese del marito.

Un po' di nostalgia della "vita normale", che le avrebbe permesso di festeggiare, come sempre, insieme agli amici e alle amatissime sorelle. In attesa di recuperare si "accontenta" di una videochat a mezzanotte e di Totti... E mica le dice male!