Ilary Blasi: “Totti è un bravo papà. Cristian dovrà fare i conti con un cognome pesante”

Tra una puntata e l’altra di ‘Balalaika’, il programma sui Mondiali di Russia 2018 che la showgirl sta conducendo su Canale 5 non senza qualche polemica, Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista a ‘Fuorigioco‘, il nuovo inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport.

Il calcio, la famiglia, il marito Francesco Totti e il suo rapporto con i figli, Cristian, Chanel e Isabel, sono stati gli argomenti affrontati dalla conduttrice che ha raccontato qualche dettaglio sulla vita da padre dell’ex capitano della Roma, ma anche le sue preoccupazioni da mamma rispetto al figlio, piccolo giocatore della Roma, gravato di un nome importante come quello di Totti.

“Sono felice che (Cristian, ndr) insegua i suoi sogni, ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante” ha spiegato mamma Ilary: “E questo mi preoccupa un po’. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto”.

“Francesco Totti è un bravo papà”

Ilary Blasi, poi, ha rivelato il rapporto che Francesco Totti ha con i suoi bambini e quanto sia amorevole nei loro confronti.

“È un bravo papà. Adora i nostri bambini. Chanel e Isabel, come tutte le figlie, hanno un rapporto speciale con lui, che per il resto passa la vita a giocare a calcio con Cristian, ovviamente. È così, mi tocca fare la parte della cattiva. Qualcuno dovrà pur farlo…”, ha precisato Ilary che in questo periodo è divisa tra i programmi tv Wind Summer Festival e Balalaika.

Quest’anno la conduttrice è il volto dei Mondiali raccontato su Canale 5, ma cosa ricorda di quelli precedenti?

“(…) Ricordo decisamente meglio il Mondiale 2006, lì c’ero, l’ho vissuto minuto per minuto. Quello è indimenticabile. C’era anche Francesco (ride). Segna il gol con l’Australia, fa il gesto del ciuccio per Cristian che ha un anno e io in tribuna quasi piango”, ha raccontato per poi lasciarsi andare in una dichiarazione che è un attestato di stima nei confronti del marito.

Alla domanda ‘Il calcio per lei è sempre Totti? Neymar, Messi, CR7 non le dicono niente?’, pronta è stata la risposta: “No, niente. Il calcio per me è Totti. Il resto dovreste chiederlo a lui, posso darvi il numero… non parliamo di calcio”. Amore a tutto tondo, insomma.