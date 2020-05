Ilary Blasi va in ufficio da Totti e ‘scopre’ la segretaria: “Ma non era anziana?”

Francesco Totti è pronto per una nuova avventura, quella di talent scout. L’ufficio della sua agenzia si trova nelle famose “Torri” del quartiere romano dell’Eur. La moglie Ilary Blasi è andata a trovarlo insieme alla figlia Isabel e ha postato un video dalla sede della nuova attività di Totti.

Tra una veduta del panorama dall’alto e una sbirciatina nelle varie stanze, Ilary Blasi inquadra a un certo punto una ragazza giovane: la segretaria di Totti. “Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana”, scherza Blasi, che chiede subito conferma al marito, che replica divertito: “Ma è anziana!”.

Francesco Totti e Ilary Blasi, coppia ironica e unita

Un siparietto ironico come tanti a cui la coppia Blasi-Totti ha abituato i fan, novelli Sandra e Raimondo. Si scherza molto in casa Totti, ma quando si parla poi di sentimenti veri si ritorna seri.

Come qualche settimana fa, quando in occasione del compleanno della moglie l’ex numero 10 della Roma ha fatto arrivare a casa diversi mazzi di rose rosse, composti all’interno di scatole e su ognuna di queste le lettere per formare la dedica: “Tu sei roba mia”.