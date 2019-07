Silvia Blasi sposa, la sorella di Ilary ha detto 'Sì': le foto del matrimonio

Grande festa in casa Blasi per il matrimonio di Silvia, la sorella maggiore di Ilary, che ha sposato il suo Ivan. Cerimonia religiosa, poi il ricevimento in una location da sogno, tutto rigorosamente condiviso sui social dalla showgirl, testimone di nozze insieme all'altra sorella, Melory.

"Mancavi solo tu per raggiungere l'en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta - ha scritto Ilary su Instagram - Tu che sei la più grande di noi e lo dimostri in tutto quello che fai. A te Silvia io auguro di sorridere sempre proprio come fai in questa foto. Ti voglio bene sorella mia". A festeggiare e augurare il meglio agli sposi anche Francesco Totti, che non ha mancato di condividere sul suo profilo selfie di famiglia.

Per il giorno più bello della sua vita Silvia ha scelto un abito molto romantico, con corpetto in pizzo e un lungo strascico. In lungo anche Melory, con un abito verde acqua, mentre Ilary ha sfoggiato un completo giallo con pantalone che non ha fatto proprio impazzire tutti.

Ilary Blasi criticata per il look al matrimonio della sorella

In giallo (e il colore, considerando la stagione, ci sta), con un pantalone lungo e un top che lascia scoperto un filo di addome: questo il look scelto da Ilary Blasi per il matrimonio della sorella Silvia. Per l'occasione in molti si aspettavano qualcosa di più elegante, come le fanno notare sui social, e più sobrio. A proposito di sobrietà, c'è anche chi bacchetta la showgirl per non essersi coperta in chiesa: "Sarebbe stato più decoroso per il luogo sacro avere qualcosa di più coprente sulle spalle". Ma a Ilary si perdona tutto.