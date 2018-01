Ilary Blasi e Francesco Totti alle Maldive: le foto private

Fuga romantica per Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia ha approfittato della pausa di campionato, che quest'anno vede impegnato l'ex numero 10 della Roma nei panni del dirigente, per una bella vacanza alle Maldive.

Ilary e Francesco hanno lasciato i figli a casa e sono volati su un atollo da sogno che li ha ospitati per una settimana. Bagni di sole, relax e passeggiate in riva al mare per i due, soli soletti. E chissà se le paradisiache spiagge maldiviane saranno state fonte di ispirazione per il quarto figlio.

L'ex calciatore non ha mai nascosto il forte desiderio di diventare ancora una volta papà, più refrattaria invece la conduttrice, che oltre a quella del marito subisce ormai da mesi anche la pressione degli altri tre figli, che vogliono un fratellino. E se mamma e papà si sono messi al lavoro potrebbe arrivare già quest'anno...

Clicca su continua per vedere le altre foto della vacanza di Ilary Blasi e Francesco Totti