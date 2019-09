Eurogames, il look di Ilary Blasi divide i fan: la reazione di Totti in diretta social

L’esordio del programma ‘Eurogames’ in onda in prima serata su Canale 5 è stato commentatissimo dagli utenti che si sono riversati sui social per dire la loro su giochi, preparazione atletica delle squadre in gara e pure sullo stile di Ilary Blasi e Alvin, per la prima volta in coppia da conduttori.

Ad attirare l’attenzione sin dai primi minuti del programma tratto dal format ‘Giochi senza frontiere’ è stato il look della biondissima presentatrice, arrivata sul palco in total black con un body e un comodo pantalone leggermente calato che lasciava scoperti i fianchi. Immediati i giudizi dei telespettatori, divisi tra quanti hanno esaltato la bellezza di Ilary senza curarsi troppo del coraggioso abbinamento, e quanti, al contrario, hanno lanciato giudizi pungenti su uno stile che ha ricordato quello sfoggiato da Anna Oxa al Festival di Sanremo 1999, arrivata sul palco con tanto di tanga in bella mostra.

“Qualcuno che fa il sarto mi sa spiegare come si areggano i pantaloni di Ilary Blasi?” la provocazione di qualcuno; “Un giorno andrà in Tv vestita bene.... ma non è questo il giorno”, afferma qualcun altro, e mentre su Twitter si levava ogni sorta di giudizio, su Instagram arrivava la reazione di Francesco Totti, in prima linea a giuardare la moglie alla guida del nuovo programma.

Capisco che ci caliamo sempre le braghe in Europa ma pure nei giochi? #Conte sarà contento! #Eurogames #IlaryBlasi pic.twitter.com/usaFiJlV9U — E.Binsyoo (@EBinsyoo) 19 settembre 2019





Ma #IlaryBlasi si è accorta dove aveva i 👖, adesso li ha tirati su infatti #Eurogames — ILoveBlack  ☀️🌊 (@scuroscuroscuro) 19 settembre 2019





Un giorno #IlaryBlasi andrà in Tv vestita bene.... ma non è questo il giorno. #Eurogames — 🐺🌈 (@MaRiASsUnTa_84) 19 settembre 2019





Ilari Blasi a Eurogames, la reazione di Totti su Instagram

Con alcune storie Instgaram Francesco Totti si è ripreso mentre in un locale, attraverso un tablet, guardava la bellissima moglie a Eurogames. Nessuna parola a commento delle immagini, solo il sottofondo di una canzone cantata proprio di Anna Oxa… Che abbia notato anche lui una certa similitudine tra look? Di certo c’è che l’ex calciatore è e resta il primo fan della sua Ilary, spigliata conduttrice che ha scelto il modo di vestire anche in base al genere di programma che si trova a presentare. “Qui sarò molto in movimento quindi mi vedrete con degli abiti comodi”, ha spiegato in un’intervista. Così si spiega tutto.

(Di seguito la storia pubblicata da Francesco Totti)