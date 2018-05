La 'proposta' di Imma Battaglia in conferenza stampa: "Eva Grimaldi, mia futura sposa"

Aria di nozze tra Eva Grimaldi ed Imma Battaglia? Un divertente botta e risposta avvenuto nella mattinata di oggi, in occasione della conferenza stampa del "Gay Village", lascia intendere che l'attrice veronese e l'attivista LGBT sono pronte a suggellare il loro amore, lungo otto anni, con l'unione civile. E, come diceva il saggio, "scherzando si può dire tutto, anche la verità".

"La mia fidanzata, anzi la mia futura sposa Eva Grimaldi", così Imma ha introdotto Eva alla platea di giornalisti, e la compagna si è alzata in piedi tra gli applausi, i sorrisi e la sorpresa dei presenti: "E che me lo dici così? E dove mi vuoi sposare, al Gay Village?", ha chiesto. Un siparietto romantico e ironico come nel loro stile, una sorta di "proposta" tra il serio e il faceto che suggerisce che le due, stavolta, potrebbero essere davvero pronte al grande passo. Con loro anche Pino Strabioli, storico protagonista della manifestazione arcobaleno, che è stato al gioco: "E dove vi volete sposare se non al Gay Village?". "In chiesa", la replica della bella veronese. Imma ha chiosato ridendo: "Per favore fai la seria e fai la laica".

E' la prima volta che le due parlano pubblicamente dell'intenzione di sposarsi. "Non ci stiamo pensando, ma mai dire mai", aveva detto la Grimaldi a tal proposito lo scorso luglio, poche settimane dopo il coming out arrivato all'Isola dei Famosi. Oggi il momento potrebbe essere arrivato, e, se così fosse, per lei si tratterebbe del secondo "sì" dopo quello all'imprenditore Fabrizio Ambroso, a cui è stata legata fino al 2010.

"Io ed Imma ci siamo conosciute perché io cercavo il suo sostegno - ha raccontato Eva della compagna - Imma è una persona forte e generosa, una persona estremamente altruista, si occupa sempre di tante persone. Tutti questi aspetti la rendono ancora più bella ai miei occhi". Da anni le è vicina non solo nel quotidiano, ma anche nella battaglia per i diritti civili: quest'anno accoglieranno insieme il pubblico in occasione della serata inaugurale della kermesse, al via a Testaccio a partire dal prossimo 31 maggio. "Per Imma il Gay Village è come un figlio, un figlio che oggi ha 17 anni e che io ho adottato. Questa è la nostra famiglia".