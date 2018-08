Ingrid Muccitelli festeggia 8 anni d'amore con Mauro Masi: fuga romantica a Ischia

Dalla Vita in diretta ad Ischia. Dagli studi televisivi alla spiaggia. Ingrid Muccitelli, 39 anni, si ritaglia qualche ora di relax per festeggiare otto anni insieme al compagno Mauro Masi, ex direttore generale della Rai ed oggi presidente e amministratore delegato della Consap, azienda pubblica che gestisce servizi assicurativi per la collettività.

La coppia celebra l'importante ricorrenza con una breve vacanza all'hotel Regina Isabella, tra tintarella e bagni in mare. Con loro anche la madre di lei.

Ingrid Muccitelli e Mauro Masi, la storia d'amore

Legati dal 2010, Ingrid e Masi ci hanno messo un po' prima di uscire dal cono d'ombra dei pregiudizi degli anni passati, quando lei era etichettata come "fidanzata di" e lui era DG della Rai (2009-2011). In pochi avrebbero scommesso su una coppia che oggi è più solida che mai. A legarli tante passioni in comune. "Mi sono innamorata davvero ed è successo in estate", ha sempre raccontato lei del compagno. A far innamorare lui, invece: "Sono la curiosità e l’amore per i viaggi. In cucina, però, sta solo lei: io sono negato". La differenza d'età (26 anni) non pesa: "Non è l’età che condiziona un rapporto - ha spiegato lei - Conosco uomini che sono vecchi a trent’anni e altri che sono giovani indipendentemente dall’età".

Ingrid e Masi tra passato e futuro

Al momento del loro primo incontro, entrambi arrivavano da relazioni importanti. Lei era stata legata 7 anni a Piero Chiambretti (con cui oggi, assicura, i rapporti sono "cordiali"). Lui invece aveva alle spalle un lungo matrimonio e due figli. Nel futuro della coppia, invece, potrebbero arrivare progetti importanti. "Un figlio è il mio sogno più grande - ha confessato lei tempo fa - Tra dieci anni mi immagino una mamma realizzata. Non faccio programmi a lungo termine perché ogni volta le cose sono andate diversamente".