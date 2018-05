L'Intervista, Romina Power crolla: "Non riesco a non amarlo"

(Nel video in alto, una anteprima dell'intervista che vedremo stasera)

E' una Romina Power inedita quella che stasera, lunedì 14 maggio, si confessa a "L'Intervista" di Maurizio Costanzo. In linea con le dinamiche del talk di Canale 5, la cantante americana, 66 anni, ripercorre con sincerità i momenti più significativi della sua vita, dal debutto come "figlia di" al connubio artistico e sentimentale con il collega Al Bano Carrisi che ha segnato la storia della musica italiana.

Ma è nel raccontare la storia con Al Bano che Romina appare più sensibile che mai. La Power, infatti, non risparmia emozioni, ammissioni, errori, sorrisi e rinascite, legate anche a quest'ultimo periodo della sua vita. Già perché pubblico italiano, ormai da anni, sogna un ritorno di fiamma tra i due, dopo la reunion artistica arrivata qualche anno fa. E se il 'Leone di Cellino San Marco' appare un po' duro rispetto a quest'ipotesi, Romina sembra ancora innamorata come il primo giorno.

"Al Bano è l'amore?", chiede Costanzo alla donna. E lei: "E' una cosa strana quella che mi lega ad Al Bano. Non riesco a non amarlo", dice. La voce è rotta dall'emozione. "Al Bano, hai una fortuna..." - afferma il conduttore di controbattuta - "Con chi sei sposata mentalmente, Romina?", e lei: "Già il fatto che io non sia riuscita a trovare un'altra persona la dice lunga, no?...

Romina parlerà di tutto e, con grande coraggio, affronterà anche il capitolo legato alla figlia Ylenia, scomparsa ormai da 25 anni, e ricordata con un post su Instagram qualche ora fa.

Di seguito alcuni stralci della conversazione tra Romina Power e Maurizio Costanzo:

Costanzo: quale è una follia che Al Bano ha fatto per te?

Power: non lo so, dovresti chiederlo a lui...

Costanzo: e una follia che tu hai fatto per lui...

Power: sposarlo!

[...]

Costanzo: ma Al Bano è l'amore?

Power: guarda, non so che cos'è, è una cosa strana che mi lega ad Al Bano, un legame indissolubile... mi fa venire veramente i nervi... questa cosa che ci lega non smetterà mai...

[...]

Costanzo: nel frattempo tu ti sei innamorata?

Power: no.

Costanzo: è questa la cosa bellissima...

Power: ho pensato trovo qualcuno più come me... ma invece... poi c'è un altro fatto strano, secondo me, le nostre voci insieme creano una vibrazione che arriva dentro anche a chi le ascolta... ti provoca una sensazione di benessere...

[...]

Costanzo: Romina, ti faccio la stessa domanda fatta ad Al Bano, con chi sei sposata mentalmente?

Power: io? con chi sono sposata, mentalmente... mi guardi così mi fai ridere...

Costanzo: non ti guardo, rispondi...

Power: ma anche per la chiesa sono sposata...

Costanzo: con lui?

Power: sempre lui, chi altro?

Costanzo: non avete mai divorziato...

Power: no.

Costanzo: ma mentalmente... nel tuo cuore?

Power: già il fatto che io non sia riuscita a trovare un'altra persona la dice lunga, no?...