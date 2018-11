Irama a cuore aperto da Costanzo su Giulia De Lellis: "Sono felice"

(Nel video sopra Irama al "Maurizio Costanzo Show")

Le ex e nuove fiamme di Irama, spuntate come funghi sui social dopo le prime indiscrezioni sul cantante e Giulia De Lellis, dovranno mettersi definitivamente l'anima in pace. Ospite al "Maurizio Costanzo Show", il vincitore dell'ultima edizione di Amici ha confermato la relazione con l'influencer, single da mesi dopo la rottura con Andrea Damante.

Non ha fatto il suo nome, ma le ultime paparazzate parlano chiaro. Tra i due è amore. "Sono felice - ha detto Irama - Sto bene. Sono un ragazzo a cui piace molto una ragazza, con cui sta bene e con cui vuole condividere molto". E sulle pretendenti, incalzato da Costanzo, ha frenato: "Diciamo che erano storie chiuse. A volte tornano fuori nel momento in cui fa più comodo. Ne sbucano tante". Nel suo cuore, però, ormai c'è posto solo per Giulia.