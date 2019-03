Addio a Giulia De Lellis, il duro messaggio di Irama: "Non possiamo proseguire insieme"

Sipario. E' (già) finita la love story tra Irama e Giulia De Lellis. Ad annunciarlo il cantante via Instagram: "La storia si è conclusa tempo fa e di comune accordo", scrive a proposito della fashion influencer, con cui faceva coppia dallo scorso novembre.

Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati: il messaggio su Instagram

"La mia storia con Giulia - dichiara Irama - si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme". Poi si dice infastidito dall'assedio dei paparazzi, che in queste ore avrebbero cominciato a seguirlo in ognidove per avere un riscontro delle voci di crisi: "Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all'estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni".

Eppure Filippo (questo il vero nome di Irama, ndr) e Giulia sembravano molto affiatati. Già qualche settimana dopo il primo incontro avevano fatto le dovute presentazioni in famiglia. In occasione del Festival di Sanremo, poi, dove lui ha gareggiato con il brano 'La ragazza col cuore di latta', lei lo aveva raggiunto nella cittadina ligure per portargli tutto il suo sostegno. Qualcosa, però, si sarebbe spezzato. E la fiamma della passione si è rivelata un fuoco di paglia.

Gallery