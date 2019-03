Addio Irama-Giulia De Lellis, c'è una "terza incomodo" (ed è famosa)

Il settimanale Spy rivela, nel numero in edicola da venerdì 8 marzo, un dettaglio inedito, ma importante, sulla rottura tra Giulia De Lellis e Irama, comunicata ufficialmente dal cantante con un post su Instagram datato 5 marzo.

La sera prima, Irama si trovava a Parigi a cena nel lussuoso Hotel Costes con la modella Victoria Stella Doritou (ex del tronista Andrea Zelletta). Una vicenda di cui la De Lellis non era al corrente. Spunta quindi un'altra donna nella inaspettata fine della love story tra l'influencer e il nuovo idolo dei giovani.

Addio Irama-De Lellis

L'addio tra Irama e De Lellis è arrivato l'altroieri. Irama ha pubblicato sui social il seguente messaggio: "La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all'estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni". Giulia, invece, non ha mai commentato la fine della love story.

Giulia De Lellis ed Irama facevano coppia dallo scorso novembre. Tra i due un rapporto complice fin dall'inizio, con tanto di presentazioni in famiglia arrivate a poche settimane dal primo incontro. Poi le dedica su Instagram, il supporto di lei mentre il cantante era in gara a Sanremo e una dolce "fuga d'amore" ad alta quota. La magia, però, si sarebbe spezzata presto...