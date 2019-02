Elisa Isoardi, un nuovo mazzo di rose in diretta: la sua reazione spiazza tutti

Continua il "giallo" sul corteggiatore misterioso di Elisa Isoardi. Dopo la sorpresa di San Valentino, quando la conduttrice ha ricevuto in studio un mazzo di rose rosse, un orso e un bigliettino romantico, anche oggi la bella Elisa ha ricevuto una sorpresa in diretta: trattasi di cento rose di ogni forma e colore, recapitate da un anonimo cavaliere.

Per la seconda volta in pochi giorni Elisa si è vista recapitare il mazzo di rose. Ed ha continuato ad asserire di non conoscere l'identità del mittente. "Non so chi sia il mittente", ha precisato ancora una volta, scatenando i pettegolezzi su un presunto ritorno di fiamma con Matteo Salvini. I due, infatti, si sono lasciati lo scorso novembre e i più romantici sperano che dietro tutte queste sorprese ci sia proprio il vicepremier, intenzionato magari a riconquistarla...