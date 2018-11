FOTO | Isoardi – Salvini (di nuovo) insieme e sorridenti alla cena di gala

Ad appena due settimane dalla foto con cui Elisa Isoardi annunciava la fine della relazione con Matteo Salvini, e dalla scia di commenti seguenti alla scelta della discussa immagine, ecco arrivare uno scatto che travolge le polemiche e seppellisce il rancore che pareva essere rimasto tra gli ormai ex fidanzati.

Dopo la rottura social, in occasione della cena di gala di Alis, l'Associazione della logistica che oggi terrà a Roma il suo congresso, la conduttrice Rai e il ministro dell’Interno Salvini si sono ritrovati a sedersi vicini allo stesso tavolo, senza ombra di musi lunghi e strascichi di rancore.

I due hanno riso e scherzato tra loro a favore dei presenti che scattavano fotografie e giravano video.

“Mamma miaaaaaa! Saranno dieci anni che non metto lo smoking, devo trattenere il fiato” ha scritto il vicepremier postando uno scatto di lui prima della serata. “Ci siamo… pronti per la serata di gala”, ha scritto invece lei in veste (elegantissima) di timoniera dell'evento.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi (e nemmeno troppo) e poi ritornano? Chi può dirlo… Di certo, l’intesa tra i due c’è ancora. Gli aggiornamenti si attendono via social.