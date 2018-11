Isoardi svela i motivi dell’addio a Salvini (e confessa l'incubo di uno stalker)

"Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ripeto, è stato un grande amore": così Elisa Isoardi conferma al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, i motivi della sua clamorosa rottura con Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, al quale era legata da quasi tre anni.

Isoardi - Salvini, perché si sono lasciati

"La nostra storia d'amore si è chiusa già da tempo: la verità è che ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa. Qual è stato il motivo della nostra rottura? La lontananza, causata dai troppi impegni di entrambi", spiega la conduttrice de "La prova del cuoco".

Il settimanale Chi rivela anche come sulla vicenda si sarebbe allungata l'ombra inquietante di uno stalker. Nei giorni scorsi, infatti, Elisa Isoardi è stata fotografata sempre accanto a un uomo, Andrea Spano, che la segue come un’ombra ovunque vada: non si tratterebbe però del nuovo compagno, bensì di un collaboratore che la Isoardi avrebbe assunto dopo essere stata vittima di un grave episodio di stalking che va avanti da quasi dieci anni.

Elisa Isoardi e "l'ombra di uno stalker"

La conduttrice sarebbe, infatti, perseguitata da un uomo che la bombarda con deliranti lettere d'amore e che in più di un’occasione avrebbe ttentato di spacciarsi per il suo compagno e di venire in contatto con lei.

Gli episodi di stalking di questa persona (già condannata per lesioni) sarebbero aumentati negli ultimi tempi, creando uno stato di ansia alla conduttrice, fino all'ultimo episodio accaduto pochi giorni fa, che avrebbe visto l'uomo tentare di entrare negli studi della Rai dove Isoardi stava conducendo "La prova del cuoco".

Questo ha spinto Isoardi, oltre che a farsi proteggere, anche a presentare una denuncia depositata in queste ore presso il commissariato di Porta Pia a Roma.