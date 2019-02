San Valentino, Elisa Isoardi spiazzata in diretta: la sorpresa del misterioso corteggiatore

Reduce dall’addio a Matteo Salvini, il San Valentino di Elisa Isoardi rischiava di essere quello sottotono di ogni donna appena tornata single. E invece il pericolo è stato scampato. Merito della sorpresa ricevuta in diretta alla Prova del cuoco, quando un misterioso corteggiatore le ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse, un peluche a forma di orso e un bigliettino.

Di chi si tratta? Il mittente di cotanto gesto resta ignoto e si firma solo con le iniziali: O.B., lettere che lascerebbero cadere l’ipotesi di un ritorno in pista di Salvini. “Vuoi un mondo a colori? I colori ce li hai già. Usiamoli insieme, ricomincerai a sognare”, si legge nel messaggio. Non solo. Alla presentatrice sono stati inviati anche fiori e il peluche con cui è solita dormire. Tanta l’emozione, che l’ha portata quasi a commuoversi.

Che il “dopo-Salvini” abbia già un nome? Lei è apparsa vaga e non ha lasciato intendere di conoscere l’identità del corteggiatore misterioso. La storia con il vicepremier e ministro dell’Interno è finita a novembre dopo tre anni d’amore e, nonostante in tanti parlassero di un ritorno di fiamma, pare che i due non abbiano alcuna intenzione di riavvicinarsi...