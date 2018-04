Isola, la dichiarazione da brividi di Montrucchio: Alessia in lacrime

Abbronzatissima, con un abito lungo e giallo, Alessia Mancini è splendida al ritorno dall'Honduras, ma la showgirl si accende quando rivede il marito Flavio Montrucchio, che per l'occasione le fa una dichiarazione d'amore da brividi: "Raramente nella vita ho avuto momenti in cui sono stato orgoglioso. Questo è uno di quelli. Sono orgoglioso di essere tuo marito".

Poi la telefonata alla figlia Mya, emozionata di risentire la mamma, e ancora le parole d'amore di Montrucchio dopo 89 rose che le ha regalato: "89 come i giorni in cui non ti ho visto. Una per ogni giorno in cui avrei voluto incontrarti per dirti che ti amo".