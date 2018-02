Isola, Bianca Atzei scoppia in lacrime per amore: “Cerco di essere forte, ma faccio fatica”

Bianca Atzei è stata toccata da momenti di particolare sconforto durante la settimana appena trascorsa. La nostalgia e il ricordo della storia finita con Max Biaggi hanno portato la cantante a commuoversi e a raccontare la propria tristezza a Filippo che ha ascoltato con trasporto.

L’argomento, affrontato da Alessia Marcuzzi nel corso della diretta, ha portato Bianca a commuoversi ancora: “Scusate, non voglio farmi vedere piangere. Non colpevolizzo nessuno, l’amore può finire ognuno fa delle scelte, ma ci vuole tempo” ha detto la Atzei confortata dalla conduttrice che le ha fatto capire che non c’è nulla di cui vergognarsi nel soffrire per amore (qui il video).

Intervenuta nella conversazione, Mara Venier le ha assicurato che quel “lui”, mai nominato nel corso della conversazione, le vuole ancora bene: “L’altro ieri ho fatto una colazione con chi sai tu e ha avuto parole bellissime per te. Avrete modo di chiarirvi” le ha assicurato l’opinionista che ha voluto condividere con lei e i telespettatori un ricordo privato.

“Ci siamo passate tutte. Sono dei veri lutti. Anche io ho sofferto per un uomo che mi ha lasciato un un momento difficile, ma bisogna andare avanti” ha dichiarato Mara per poi aggiungere con un pizzico di ironia: “Quel signore che mi lasciò poi è tornato… Ma io non l’ho voluto!”.