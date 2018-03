Isola, Jonathan in lacrime: “Non sono mai stato amato”. Poi si ‘stizzisce’ con Mara Venier

Momenti di commozione per Jonathan Kashanian all’Isola dei Famosi. L’ex inviato di ‘Verissimo’ ha confessato a cuore aperto di sentire forte la mancanza dell’amore. Un bisogno manifestato già in passato nel corso dell’esperienza in Honduras, quando ha confidato ai “coinquilini” il desiderio di metter su famiglia, nonostante la paura di non riuscire a far coincidere le sue intenzioni con le convenzioni sociali.

Nel corso della nona puntata del reality, incalzato da Alessia Marcuzzi sull’argomento, Jonathan è scoppiato a piangere spiegando di non esser mai stato amato. “Vi farò una confessione che avrei fatto alla mia migliore amica di fronte ad un tè. A 37 anni non mi vergogno di dirvi che nessuno mi ha mai guardato occhi ad oggi dicendomi ti amo – ha raccontato - Ma non mi sento per questo una persona più incompleta e più brutta”. Poi si è rivolto a tutti i single: “Ammettiamolo: io nella vita mi ritengo un ragazzo fortunato, ma è brutto essere soli e non essere stati scelti”. Quindi lo sfogo: “Non ho mai incrociato gli occhi di una persona che mi abbia detto: ‘mi basti’. Un esempio? Quando si esce fuori a cena, tutti hanno chi gli tiene il posto, io, invece, non ho mai avuto questa certezza. A 37 anni sono stanco, voglio arrivare tardi a cena e pensare che il mio posto c’è comunque”.

Poi è tornato sulla possibilità di metter su una famiglia tutta sua: “I bambini crescono con un solo ingrediente: l’amore. Sono convinto di questa cosa, ma ho molta paura”. “L’Amore non si può comprare al supermercato”.

"Spero che questa chiacchierata non sia voyeurismo"

Mara Venier, opinionista in studio, si è mostrata empatica: “Credo che tu abbia un grandissimo bisogno di amore. E mentre ti parlo ho la pelle d’oca, perché sento che ci accomuna un’insicurezza che ci porta a cercare amore intorno”. Non so se tu hai un compagno…”, ha poi aggiunto. E è di fronte a queste ultime parole che Jonathan ha cambiato tono ed è apparso stizzito, perché infastidito all’idea che l’insistenza sul tema sentimentale nascondesse in realtà un tentativo di portarlo al ‘coming out’: “Spero che questa chiacchiera non si risolva in mero voyeurismo, perché spero che nel 2018 non sia così importante... Se sarà una donna o un uomo o un pezzo di lattuga sarete i primi a saperlo, fidatevi”. “Non te l’abbiamo infatti chiesto”, la replica di Mara. E l’altro: “Infatti ti giuro che non ce l’ho con te, sei stata squisita. Volevo solo sottolinearlo”.

Le sorpresa della mamma di Jonathan



Ma le emozioni per l’esperto di moda non sono finite qui. A raggiungerlo in Honduras, infatti, è arrivata la mamma. Jonathan ha letto una sua lettera e poi ha potuto abbracciarla: “Siamo molto orgoglio di ciò che ti stai dimostrando”, le parole della donna al figlio.