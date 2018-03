Isola, Marcuzzi punzecchia De Martino: “Sei single?”. La risposta è spiazzante

Prosegue il “rebus” sulla situazione sentimentale di Stefano De Martino. Da quando è finito il matrimonio con Belen Rodriguez, nel 2015, al ballerino di ‘Amici’ sono stati ciclicamente attribuiti flirt vari dalle riviste di gossip. Ultimo quello con Gilda Ambrosio, giovane stilista con cui si dava per certo fosse fidanzato dalla scorsa estate. Sebbene non siano mai arrivate conferme dai diretti interessati, infatti, gli indizi per parlare di una relazione ufficialw c’erano tutti. Fino a stasera.

A domanda diretta di Alessia Marcuzzi, infatti, il ballerino ha risposto altrettanto direttamente. “Stefano, ma tu sei single?”, ha chiesto la conduttrice durante la nona puntata dell'Isola dei Famosi, scherzando in modo pretestuoso sulla sua vicinanza in spiaggia con Valeria Marini. Lui non si è scomposto e ha pronunciato un perentorio: “Sì”.

Immediata la provocazione di Mara Venier dallo studio. “A me risulta che Stefano sia impegnato”, ha detto perplessa. Ma l’inviato ha tergiversato con ironica maestria: “Mara, ma quello che c’è tra me e te va oltre. Noi siamo una coppia aperta”. La provocazione della Marcuzzi, insomma, è caduta nel vuoto...