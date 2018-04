Una relazione "segreta" tra Filippo e Bianca all'Isola? Parla l'ex gieffino

A differenza poi di quanto raccontano certi rumors, tra i due non c'è stato alcun flirt. " Nessun bacio, mai niente di intimo - prosegue Filippo - Abbiamo avuto solo un avvicinamento per quanto riguarda la musica e per il mio lavoro di dj. Alle volte, mi stava troppo addosso e, nello stesso momento, mi sono fatto lusingare dalle sue attenzioni perché fa piacere a chiunque". Parole decise che spiegano perché appena qualche settimana fa la "coppietta" si stuzzicava con tanto di frustino ed oggi a malapena si sopporta.

Ospite del talk condotto da Barbara d'Urso, Filippo si dice deluso dal comportamento della ex 'alleata': "Si è rilevata un po’ una stratega - afferma - forse più di qualsiasi altra persona lì dentro. Ha questo modo di ammaliare le persone e io mi sono arrabbiato. Mi sono sentito tradito". Bianca, dunque, avrebbe attuato una strategia per portare acqua al suo mulino ed andare più avanti possibile nel reality si Canale 5.

E' un rapporto ambiguo quello tra Filippo Nardi e Bianca Atzei . L'ex gieffino e la cantante si sono conosciuti due mesi fa all' Isola dei Famosi e da allora si sono alternati alti e bassi: se in un primo momento i due sono apparsi molto vicini (tanto che qualcuno ha parlato di una vera e propria love story ), col tempo Filippo si è costantemente allontanato dall'artista sarda, motivando il suo atteggiamento con la presunta "fasiltà" di lei. Oggi è un'intervista rilasciata dal dj a "Pomeriggio 5" a chiarire definitivamente il loro rapporto.

Guarda anche

Filippo continua la terapia di scrittura ai suoi cari. Stavolta tocca al papà: "Ti perdono per non avermi fatto da guida, per non essere corso ad aiutarmi quando avevo bisogno"