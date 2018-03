Isola dei Famosi, grande intesa tra Elena e Simone

Il rapporto tra Elena Morali e Simone Barbato continua a suscitare la curiosità di quanti sospettano che tra i due naufraghi dell'Isola dei Famosi possa nascere qualcosa che vada oltre alla semplice amicizia.

Dopo il periodo trascorso in solitaria sull’Isla Bonita, i due sono tornati in gruppo ma l’interesse del mimo nei confronti della ex Pupa non sembra essere scemato, anzi.

"Mi piace come persona" aveva detto lui della naufraga che, dal canto suo, non si è mai sbilanciata anche perché è fidanzata con Gianluca Fubelli, per tutti conosciuto come il comico di Colorado Scintilla, con cui si è anche scambiata le promesse di matrimonio.

Nel corso dell'ultima diretta il gruppo ha accusato la Morali di illudere Barbato che ha giurato di essere consapevole di un rapporto che non potrà andare più oltre di così.

Intanto tra un abbraccio furtivo e una crema da sole passata sulle spalle di Elena, il feeling resta: "Siamo come Tarzan e Jane" aveva detto Simone che sembra proprio che alla sua prescelta non voglia proprio rinunciare.