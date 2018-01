Isola dei Famosi, scatta il primo bacio tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto

"Prendo la partecipazione all’Isola come un percorso, per riflettere su quello che è successo. Non vado là per cercare l’amore". Queste le ultime parole famose di Francesco Monte, pronunciate poche ore prima di partire per l'Isola dei Famosi. Intenzioni tramontante all'alba del quinto giorno. Dopo neanche una settimana di permanenza in Honduras, infatti, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha baciato la modella vicentina Paola Di Benedetto. Perché l'amore, si sa, coglie sempre alla sprovvista...

Gli sguardi languidi che i due si scambiavano sin dalla prima puntata, quei rebus "hot" tatuati sul braccio di lei e le tante chiacchiere sussurrate sotto le coperte non potevano che essere preludio di un bacio. E così è stato. Un bacio lungo e passionale, avvenuto nella notte di venerdì, mentre i due dormivano insieme, pizzicato dalle telecamere. Appena la bella isolana si è accorta della camera, poi, ha preso la coperta e coperto entrambi.

"Chissà perché mi sento un po' osservata", ha detto poi l'ex Madre Natura di "Ciao Darwin" il mattino seguente. "È una ragazza che mi piace, ci stiamo conoscendo e più la conosco più mi piace non solo fisicamente", le parole di Monte in confessionale successivamente al fatto.

E vendetta fu, insomma. Cornuto e mazziato dalla ex Cecilia - che lo ha lasciato in diretta tv al "Grande Fratello Vip", dopo 4 anni insieme, per amore del nuovo fidanzato Ignazio - Francesco si è preso la sua rivincita (mediatica). E anche per Paola si tratta di un calcio al passato, precisamente alla storia col difensore Matteo Gentili, con cui ha chiuso negli ultimi mesi.