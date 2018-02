Isola dei Famosi, spunta a sorpresa il fidanzato di Paola Di Benedetto

Spuntano retroscena nascosti nella vita sentimentale di Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura di "Ciao Darwin", che nelle ultime settimane si è avvicinata a Francesco Monte, con cui nei giorni passati è scattato anche un bacio, sembrerebbe non essere libera sentimentalmente.

Stando a quanto dichiarato sulle pagine del settimanale "DiPiù" da Matteo Gentili, ex (o presunto tale) fidanzato della modella, la relazione tra lui e la modella non si potrebbe dire davvero conclusa. Secondo quanto riportato dal calciatore, infatti, la loro storia sarebbe entrata in crisi lo scorso novembre in seguito al trasferimento di lei da Vicenza a Milano, dopo ben 4 anni di relazione, ma prima della partenza per l’Honduras i due si sarebbero riavvicinati.

In una lettera aperta sul settimanale "DipiùTv", l’atleta infatti racconta i recenti progetti fatti insieme e la volontà di entrambi di arrivare alla coronazione del loro sentimento con il matrimonio e i figli.

“Paola non ti riconosco più. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli. Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle conseguenze?” scrive lo sportivo.

Matteo Gentili si è dichiarato ferito da quanto accaduto e adesso sarebbe lui a voler chiudere qualunque rapporto con la Di Benedetto.

“Dopo quello che ho visto, la nostra storia è finita per sempre e tra noi non potrà esserci più nulla. Mi hai fatto troppo male, mi hai deluso, mi hai umiliato e mi hai mancato di rispetto” spiega il calciatore del Real Forte Querceta.

Cosa ne penserà Francesco Monte di tutta questa vicenda? Cresce l’attesa per la puntata di lunedì 5 febbraio dell’Isola dei Famosi, per scoprire se ci sarà un confronto tra i due.