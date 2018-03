Corna-Gate all’Isola, arriva il messaggio della moglie di Amaurys

«Se avesse voluto tradirmi, non avrebbe aspettato che arrivassero le telecamere». Così Angela Rende difende il marito Amaurys Perez sul cosiddetto “Corna-Gate”, nuova polemica che incombe all’Isola dei Famosi, riguardante un presunto tradimento avvenuto da parte di due concorrenti “già impegnatissimi” in Italia.

Dopo giorni di silenzio, la moglie del campione di pallanuoto si sfoga con Fanpage.it: “Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui – spiega - è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare uno come lui. Le voci, poi, sono discordanti: c'è chi dice che è successo in villa, chi in spiaggia. Uomini e donne hanno dormito insieme solo la prima settimana, sotto le coperte”.

Gli indizi del presunto adulterio sono caduti inevitabilmente su Amaurys poiché durante una puntata di ‘Casa Signorini’, le indiscrezioni spuntate sui ‘colpevoli’ parlavano di un “uomo scuro” e una “donna mora”. Tra i nomi delle donne, invece, è stato ipotizzato quello di Cecilia Capriotti, poi smentito categoricamente dalla diretta interessata.

Che Angela che non mettesse minimamente in dubbio la fedeltà del compagno, del resto, era apparso chiaro già alcuni giorni fa, quando gli ha inviato alcune romantiche lettere in occasione del suo compleanno. Lui è scoppiato in lacrime: “Mi manca moltissimo la famiglia, ricevere quel regalo è stato come un altro Natale. Mia moglie, in poche righe, è riuscita a sintetizzare alla perfezione tutta la nostra storia”. La coppia è sposata da 10 anni ed ha tre figli: Gabriel, Christian e Daisy.