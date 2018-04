“Ha tradito il fidanzato sull’Isola dei Famosi?": il faccia a faccia mette alle strette l'ex naufrago

Tra gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi ospiti di Domenica Live, protagonista di un confronto acceso con alcuni dei compagni di avventura è stato Craig Warwick, al centro di notevoli incomprensioni che il faccia a faccia in diretta ha tentato di risolvere.

Dopo il confronto con Franco Terlizzi e la ‘pace’ che tra loro dovrebbe essere ormai definitiva, al sensitivo sono state chieste delle spiegazioni riguardo alle affermazioni che nelle scorse settimane parevano aver indicato Cecilia Capriotti e Amaurys quali artefici di un tradimento ai rispettivi partner.

Nei filmati mandati in onda da Barbara d’Urso, Warwick aveva affermato che, in effetti, lui aveva visto i due concorrenti insieme sotto le coperte. La dichiarazione aveva fatto dire a Monica Setta, giornalista presente in studio durante le scorse puntate, che tra i due ci sarebbe stato qualcosa.

“Ho parlato di amicizia” si è affrettato a rispondere l’ex concorrente interrogato sull’argomento da Barbara d’Urso che gli ha fatto notare come il suo “no comment” avesse dato adito a dubbie interpretazioni sull’effettiva esistenza di un flirt tra i compagni.

Messo alle strette davanti alla stessa Capriotti, il sensitivo ha sostanzialmente fatto un passo indietro rispetto alle precedenti affermazioni: “Ho visto loro insieme ogni notte” ha ribadito, mostrandosi comunque perplesso rispetto all’affermazione passata su quanto effettivamente visto.