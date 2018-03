Isola, regalo emozionante per Rosa Perrotta: in Honduras arriva "l'uomo della sua vita"

Dopo quella per Alessia Mancini, una sorpresa è arrivata a stupire anche Rosa Perrotta, commossa fino alle lacrime dall’incontro con l’amato papà. L’uomo ha affrontato una malattia, argomento che è sempre stato trattato con discrezione dalla ragazza e che ha segnato molto il loro rapporto.

Rosa ha riconosciuto il padre da bendata e fino all’ultimo ha creduto che ad aspettarla ci fosse il fidanzato, dato che le è stato proposto di riconoscere con il tatto "l'uomo della sua vita".

Dopo qualche momento di esitazione, Rosa ha tolto la benda ed è saltata in braccio all’uomo. Forte la commozione in studio: occhi lucidi per tutti, da Alessia Marcuzzi a Daniele Bossari.

