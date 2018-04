Isola in love: la proposta di matrimonio a Rosa Perrotta

Più che l'Isola dei Famosi sembra l'Isola dell'amore. La finalissima del reality è all'insegna del romanticismo: l'abito da sposa di Alessia Marcuzzi, la dichiarazione d'amore di Flavio Montrucchio alla sua Alessia, e poi la ciliegina sulla torta, la proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta.

"Mi sono dimenticato tutte le parole - ha iniziato emozionato, mentre lei tremando lo guardava seduta sul trono - Quello che non ho dimenticato è che in questi mesi, stando lontano da te, questo vuoto incolmabile me lo sono portato dentro tutti i giorni ed è la conferma che sei tutto quello che voglio. Sei tutto quello di cui ho bisogno e soprattutto nulla ha senso se non ci sei tu. Mi vuoi sposare?". E il "sì" dell'ex tronista è arrivato puntuale insieme all'emozione.

Ed è arrivato pure il selfie di Mara Venier, che ha voluto immortalare il romanticissimo momento e condividerlo sui social.