Isola, il messaggio di Monte a Paola: “Ti penso, voglio conoscerti meglio”

E’ una storia interrotta quella di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. L’ex tronista e la modella vicentina, infatti, avevano cominciato una relazione durante le prime settimane dell’Isola dei Famosi, ma subito dopo lui è stato costretto ad abbandonare la trasmissione a seguito del “Canna-gate”. Oggi i due si scambiano messaggi a distanza.

Nei giorni scorsi, infatti, il pensiero di Paola è volato in Italia. "Se Francesco fosse qui, gli direi di riprendere da dove eravamo rimasti. C'era l'inizio di qualcosa, anche se non so cosa". E la replica del bel tarantino non si è fatta attendere. Durante l’ultima puntata, infatti, Alessia Marcuzzi ha invitato l’ex “Madre Natura” in postazione nomination e le ha regalato una dolce sorpresa, un video del suo Francesco: "Ciao Paola, volevo dirti che sto bene, sono circondata dalle persone che mi vogliono bene, ti sto seguendo".

"Spero tu possa andare avanti nella tua esperienza - prosegue Monte - Ho ascoltato e visto le parole che hai detto su di noi e dirti che dalla mia parte c'è la volontà di continuare. Egoisticamente vorrei uscissi per poterti rivedere la settimana prossima so dove trovarti. Però ti faccio un gra in bocca al lupo perchè te lo meriti".

"Grazie di cuore, aspettavo questo messaggio" , ha risposto felice Paola.