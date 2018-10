Clamoroso! Ivan scarica Valeria Marini dopo la copertina di 'Chi': "Tra noi solo amicizia"

Se nell'ultima intervista Valeria Marini era apparsa piuttosto sibillina rispetto al rapporto con Ivan Gonzalez, oggi il modello spagnolo mette in chiaro le cose: tra i due, che si sono conosciuti qualche settimana fa a 'Temptation Island Vip', dove lui era tentatore e lei fidanzata del fu Patrick Baldassarri, non c'è alcune relazione, ma solo una amicizia speciale.

Ivan e Valeria hanno posato insieme per una copertina di 'Chi', diffusa ieri, e tutto lasciava intendere che tra loro stesse nascendo qualcosa. Oggi però la precisazione.

"É stato un piacere fare questa copertina di Chi - scrive Ivan su Instagram - grazie di cuore a tutti per i vostri complimenti. Chiarisco questo dubbio, Valeria e io non siamo una “coppia” ma siamo super amici stellari. Ho vissuto un bel percorso con lei, le voglio benissimo e io ci sarò per lei sempre. Baci stellari"

Queste invece le parole di Valeria nella sua ultima intervista, che erano apparse equivoche ai più: "Non so che cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione. Ci siamo trovati subito mi ha saputo prendere con le sue risate. Poi eccoci qui. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita. Anche grazie a Ivan".