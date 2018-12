Jane Alexander, il bilancio dei suoi 46 anni in un lungo post: “Non ero così felice da tanto”

Forse Jane Alexander non poteva desiderare compleanno migliore. L’attrice, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ha spento le sue 46 candeline con il nuovo compagno Elia Fongaro. Il ragazzo l’ha lasciata senza parole con una bellissima sorpresa e le ha fatto vivere dei momenti davvero indimenticabili che Jane non viveva da tempo.

Lo ha scritto lei stessa con un lungo post pubblicato su Instagram, che sa di bilancio (prima ancora della fine dell’anno):

“Sono stati due giorni intensi e meravigliosi. Sono una donna che ha compiuto 46 anni e non era così felice da tanto. Se me lo avesse chiesto qualcuno tempo fa avrei avuto paura alla sola idea. Ma ora no. E si, ho un uomo pazzesco accanto, e si, lo è davvero, non solo come potete immaginare voi, ma in modi che io mai avrei potuto nemmeno sognare"