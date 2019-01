Jane Alexander e la confessione sul passato fatta ad Elia

La relazione tra Jane Alexander e Elia Fongaro procede a gonfie vele. I due hanno terminato insieme il 2018 e festeggiato insieme l'inizio del nuovo anno. E, in questi giorni, che stanno vivendo come turisti innamorati a spasso per Roma, l'attrice si è lasciata andare anche ad una tenera confessione.

A passeggio per Villa Pamphili, Jane Alexander, passando accanto ad un albero, non ha potuto fare a meno di condividere con il suo fidanzato un emozionante ricordo del passato:

"Ieri abbiamo fatto una passeggiata a Villa Pamphili e, passando davanti a questo albero, ho raccontato ad @eliafongaro che quando ero piccola mi ci arrampicavo sopra ed ero tanto fiera di me quando arrivavo al ramo quello grosso, quello che ora sembra così piccolo e basso".

Poi l'attrice ha continuato a condividere, con i fan, quel ricordo d'infanzia:

"Quando passo da qui mi fermo sempre a guardarlo, e mi ricordo Piccola Jane, che amo tanto, che coccolo ancora e che spero non mi abbandoni mai. Bisogna essere teneri con il bambino che è in noi, e prendersene cura, con amore. Oggi, come ieri, splende un sole pazzesco a Roma, e nonostante qualche starnuto, va tutto bene".

Immediato il commento semplice ma altrettanto tenero di Elia che ha risposto con l'hashtag #teenjane