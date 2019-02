Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: sui social le cause della rottura

E’ finita tra Jane Alexander ed Elia Fongaro.

I due ex concorrenti del reality ‘Grande Fratello Vip’ che divenne teatro mediatico della nascita della loro storia, si sono lasciati dopo quattro mesi insieme.

L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram dell’attrice che ha spiegato le motivazioni ai follower con cui in questo tempo ha condiviso i momenti più belli della vita insieme al fidanzato.

Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: i motivi

“È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti catatteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia”, ha scritto Jane Alexander a corredo della foto in bianco e nero che la vede insieme al modello.

“Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po' di tempo per me”, la conclusione dell’annuncio carico di amarezza.

Diverso, invece, il post di Elia Fongaro che quasi contestualmente alla ormai ex fidanzata ha pubblicato una foto totalmente nera molto criticata da chi non crede alla sua sincerità e glia attribuisce le colpe della fine della relazione.