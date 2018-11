Jane Alexander rivela: “Ho detto a Giammarco che la nostra storia è finita”

Reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, Jane Alexander parla per la prima volta, domani 1° dicembre, nel talk di Canale 5 'Verissimo', della sua situazione sentimentale, scombussolata dalla conoscenza di Elia Fongaro durante il reality, ma anche del problema che l’ha accompagnata per un periodo della sua vita.

Ai microfoni del talk show condotto da Silvia Toffanin l’attrice confida: “Uscivo alla sera, iniziavo a bere e non riuscivo a smettere. Quando hai questo tipo di problema non pensi di essere un’alcolista semplicemente perché non bevi tutti i giorni. Comunque, un compleanno, una gioia, una delusione, ogni scusa era buona per bere”.

Alla conduttrice che le chiede come ne sia uscita, l’attrice risponde: “In questo mi ha aiutata moltissimo Gianmarco (il suo ex fidanzato, ndr). Grazie a lui sono andata a quattro incontri degli Alcolisti Anonimi e mi sono trovata benissimo. Non è sempre facile, ma ho smesso di bere da giugno, speriamo di andare avanti così”.

Jane Alexander ha lasciato il fidanzato Gianmarco

Nella casa di ‘Grande Fratello Vip’, Jane ha messo in discussione il suo amore per il fidanzato Gianmarco e si è molto legata ad un altro coinquilino, Elia.

A tal riguardo, Jane racconta: “Ho visto Giammarco due giorni fa. E’ stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia era finita. Ho raccolto alcune mie cose in casa e me ne sono andata. Poi gli ho inviato un messaggio e da allora non l’ho più sentito”.

La fine della relazione con l’ex fidanzato apre nuove prospettive nella vita di Jane che, riguardo ad Elia, confessa: “Io ed Elia ci parliamo molto. E’ un ragazzo intelligente e rispettoso che mi ha fatto stare molto bene nella casa e che voglio conoscere bene”.