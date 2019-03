Jane Alexander svela la grande delusione per Elia: "Ho smesso di piangere 10 giorni fa"

Jane Alexander, dopo quel post degli inizi di febbraio nel quale annunciava la rottura con Elisa Fongaro, ha parlato per la prima volta in tv. Ospite di Barbara D'urso a Pomeriggio Cinque, l'attrice ha raccontato tutta la verità su quell'amore travolgente nato nella casa del Gf Vip, ma che si è spento poco dopo i riflettori del reality di Canale 5.

"Tra me ed Elia è successo quello che accade tra tante coppie - ha esordito Jane - ma forse a noi è successo di più, avendo iniziato la nostra storia dentro una bolla, protetti dall'esterno, una volta che ha preso il sopravvento la vita e dunque non eravamo più soltanto io e lui, ma c'erano il lavoro, gli amici, il tempo libero. Ti rendi conto chi hai davanti".

Non ha uno sguardo felice però, Jane Alexander, la quale confessa che la scelta di chiudere con Elia è stata sua, ma è stata una decisione che ancora le fa male:

"Sono stata malissimo, ho smesso di piangere 10 giorni fa e ancora adesso non sto benissimo. Non mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene, l'ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta da fare per me, perché non ero felice con lui, non ero più felice con lui".

L'attrice non rinnega i momenti fantastici e unici che ci sono stati con Elia, di "tanti momenti di felicità" parla l'attrice, ma poi qualcosa è cambiato come, a volte, succede nelle storie non destinate a diventare qualcosa di più. Sulla differenza d'età poi, Jane Alexander ha aggiunto: "Ha 27 anni, è giusto che abbia ambizione, vuole fare l'attore", ma in lui non ha trovato quell'uomo forte che le stesse accanto.

L'attrice si è infine lasciata andare ad uno sfogo, il più vero di tutta la chiacchierata con la D'Urso: "Ho avuto la sensazione che non ci fosse tutta questa realtà dietro".

"Che non fosse innamorato di te?", ha chiesto per capire meglio la conduttrice. E Jane è riuscita solo ad annuire con gli occhi lucidi.

Di seguito il video dell'intervista completa di Jane Alexander a Pomeriggio Cinque: