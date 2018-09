Jeremias Rodriguez è fidanzato, la conferma su Instagram dopo le domande dei fan

Jeremias Rodriguez è innamorato. Ma di chi? Per il momento nulla si sa di certo, ma lui stesso conferma di avere nuovamente il cuore che batte per qualcuna. La ragazza in questione non fa parte del mondo dello spettacolo, precisa lui, rispondendo a una serie di domande dei suoi fan tramite Instagram.

A chi gli chiedeva se avesse mai pensato all'eventualità che la donna della sua vita potesse non far parte del mondo dello spettacolo, Jeremias Rodriguez replica: "Non ho mai pensato a queste cose... non amo i limiti... Comunque sto con una persona e non fa parte del mondo dello spettacolo". Poi rivela, rispondendo a un'altra domanda: "Adesso ho a che fare con una ROMANA :-)".

Chi sarà la ragazza misteriosa? Nei giorni scorsi il blog "Isa e Chia" aveva scandagliato i social per trovare il profilo di una ragazza di nome Priscilla, che ultimamente condivide sempre più spesso foto che la vedono in compagnia dell'ex concorrente del GF Vip. Che sia proprio lei la "romana" di cui parla Jeremias Rodriguez? Di sicuro è da considerarsi archiviata la storia con Sara Battisti.