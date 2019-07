Jimmy Ghione, difficile dimenticare l'ex moglie: "Soffrirò per altri 20 anni e passa"

A due anni dalla fine del matrimonio con Tania Paganoni, Jimmy Ghione fa ancora difficoltà a voltare completamente pagina, nonostante da diversi mesi sia felicemente fidanzato con l'attrice russa Daria Baykalova. L'inviato di Striscia parla spesso nelle sue interviste dell'ex moglie, tanto da portarla a dirsi stanca - sulle pagine di Oggi - di certe esternazioni.

Colpito da queste dichiarazioni, Ghione torna sull'argomento con Novella 2000: "Preferisco parlare solo di me. E di me posso dire che soffrirò per altri 20 anni e passa. Io sono di quelli che credono che la famiglia sia un bene primario. Certo, nella vita e nella vita di tutte le coppie ci possono esser momenti difficili, bisogna fare squadra, bisogna lavorarci sopra. E se non si riesce rimane la sofferenza. E, ripeto, questa sofferenza mi rimarrà addosso per altri vent'anni".

Un ferita difficile da rimarginare, anche se con la nuova compagna è sereno. "E' stata una fortuna incontrarla, essermi innamorato di lei - spiega -. Ha 36 anni ed è molto delicata nell'affacciarsi nella vita di un uomo come me, con due figli". Jimmy Ghione e Tania Paganoni, che sono stati sposati per 14 anni, hanno due figli, Gabriele e Federico.