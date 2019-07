Jimmy Ghione presenta la fidanzata: “Sta sanando la cicatrice della fine del mio matrimonio”

Jimmy Ghione, storico inviato del tg satirico ‘Striscia la notizia’, ha attraversato un periodo molto duro nella sua vita privata, sconvolta dalla fine del suo matrimonio con l’ex modella Tania Paganoni. La coppia è stata sposata per 14 anni e ha avuto due figli, Gabriele e Federico. Poi, nel 2016, la crisi irreversibile e la decisione della moglie di porre fine al legame. Ghione ha parlato del delicato argomento al settimanale DiPiù, nel corso di un’intervista che, oltre a ripercorrere i momenti difficili della fine del matrimonio, ha anche elogiato il ruolo che la nuova fidanzata Daria Baykalova ha assunto nella sua vita.

Jimmy Ghione, la fine del matrimonio e la nuova fidanzata Daria Baykalova

“Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio”, ha spiegato Jimmy Ghione al settimanale DiPiù affrontando l’argomento della fine del suo matrimonio con Tania Paganoni: “Un giorno, senza preavviso, mia moglie mi ha detto: ‘Per te non provo più quello che provavo prima’. Ed è finita. Sono stato male. Non capivo il perché. Soprattutto perché non avevo colpe: ero un buon marito e un padre eccellente. Nessuna ragione quindi, la situazione era quella e dovevo prenderne atto”.

Ma adesso per il 55enne popolare volto di Striscia la vita ha preso tutt’altra piega grazie a un nuovo amore, Daria Baykalova, al suo fianco da ottobre 2018. “Con la sua dolcezza Daria sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso”, ha confidato Jimmy Ghione parlando della compagna, attrice 36enne conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo nella quarta e quinta stagione della serie di Canale 5 ‘L’onore e il rispetto’: “È passato il periodo della rabbia. Ora nella testa ho solo Daria: con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni”.