Jude Law diventa papà per la sesta volta: la moglie Phillipa Coan è incinta

Sesto figlio in arrivo per Jude Law, già padre di cinque eredi avuti da tre donne diverse: la moglie Phillipa Coan, sposata in seconde nozze a maggio 2019, è in dolce attesa del loro primogenito, e le foto pubblicate dal Daily Mail evidenziano lo stato avanzato di una gravidanza accolta con gioia dalla coppia.

“Jude e Phillipa sono incredibilmente felici insieme e sono entusiasti di allargare la famiglia e del nuovo arrivo”, ha rivelato al sito una fonte vicina all’attore 47enne e alla consorte di 15 anni più giovane. D’altronde: “Sarebbe stupendo avere altri figli e sono fortunato a stare con una persona con la quale mi diverto più di quanto abbia mai fatto in vita mia e di cui sono pazzamente innamorato”, aveva raccontato l’interprete de ‘Il talento di Mr. Ripley’ e di ‘The young Pope’, entusiasta di allargare la famiglia già composta dai filgi Rafferty (23 anni), Iris (19) e Rudy (17) nati durante il primo matrimonio con Sadie Frost, finito nel 2003, e da Sophia, 10 anni e Ada, di 5, frutto delle relazioni con la modella Samantha Burke e con la musicista Catherine Harding.