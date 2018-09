Justin Bieber, nozze in vista con Hailey Baldwin

Secondo il sito TMZ, Bieber sarebbe stato molto emozionato per il grande passo e avrebbe detto alla futura sposa: “Non vedo l’ora di sposarti, baby” prima di ringraziare un ufficiale per aver perfettamente garantito la riservatezza dell'incontro.

Profumo di fiori d’arancio per il cantante Justin Bieber e la modella Hailey Baldwinv, paparazzati insieme mentre entravano a Marriage Bureau, presso il City Clerk di New York, luogo in cui di norma si richiedono le pubblicazioni necessari per le nozze.

