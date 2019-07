Karina Cascella pronta per le nozze: "La data la dirò un mese prima"

Un anno fa la proposta di matrimonio, ora per Karina Cascella sembra finalmente avvicinarsi il fatidico 'Sì', anche se la data resta top secret.

"Il mio futuro marito. Ti amo immensamente" scrive su Instagram accanto a una bellissima foto che la ritrae innamorata e felice al mare con Max, confermando così le nozze alle porte, ma quando una follower cerca di indagare, chiedendole se per quel giorno le sarenno riscresciuti i capelli, lei taglia corto: "No cara, ma la data la dirò un mese prima". Non mancherebbe perciò moltissimo alle nozze.

Il compagno di Karina, Max Colombo, è uno dei migliori amici di Salvatore Angelucci, storico ex dell'opinionista televisiva e papà di sua figlia Ginevra. Per Max è una storia speciale, come raccontò la Cascella tempo fa in un'intervista: "Il mio uomo non aveva mai regalato a nessuna altra donna una anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna. Perché poi nella vita comunque uno ha il suo passato però quando certe cose lei fai una volta sola e unica, hanno un altro valore. Questo per me ha tanto valore". Ora non resta che il 'Sì' di tutta una vita insieme.