Kasia Smutniak e Domenico Procacci sposi: nozze a sorpresa (anche per gli invitati)

Andare a un party di compleanno e ritrovarsi ad assistere al matrimonio della festeggiata: questo è quanto accaduto agli ospiti di Kasia Smutniak e Domenico Procacci che, con la scusa dei 40 anni dell’attrice, hanno celebrato le loro nozze davanti agli invitati ignari del grande passo che avrebbero compiuto.

La coppia, insieme dal 2011, si è sposata durante una festa organizzata a Formello, nella campagna romana, dove gli sposi vivono nella villa acquistata da Kasia con il compagno scomparso Pietro Taricone. Officiante del rito è stato lo scrittore Sandro Veronesi, mentre testimone della sposa il regista Ferzan Ozpetek. Tra i pochi presenti, anche il cantante Ligabue e, naturalmente, i figli dei due: la 15enne Sophie Taricone e Leone, 5 anni, nato dall’amore per il produttore ora suo marito.

Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono sposati: i dettagli delle nozze

Piedi nudi, coroncina di fiori e abito bianco in stile hippie per lei; abito scuro e camperos per lui, Kasia Smutniak e Domenico Procacci hanno scelto uno stile semplice per caratterizzare il loro giorno più bello coinciso con i 40 anni dell’attrice. Con l’occasione Kasia ha organizzato anche un crowdfunding per la scuola aperta in Nepal con la ‘Pietro Taricone Onlus’, chiedendo agli amici di non fare regali a lei e al neomarito ma donazioni al progetto a cui tutti i fan sono stati chiamati a partecipare.

Recentemente con un post su Instagram, Kasia Smutniak ha raccontato di essere affetta dalla vitiligine, una malattia della pelle che si manifesta con macchie più chiare su varie parti del corpo. “Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta”, ha commentato l’attrice polacca che ha già annunciato di voler prendere una pausa dalle scene per dedicarsi alla famiglia.

Tutte le notizie di Gossip