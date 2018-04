Kate e William di nuovo genitori: è nato il terzo royal baby

E’ nato il terzo figlio di Kate e William. A darne notizia, un tweet dell'account ufficiale di Kensington Palace, secondo cui la duchessa di Cambridge ha dato alla luce un maschietto di circa 3,8 chili e che madre e neonato stanno bene. Dopo George che compirà 4 anni il 22 luglio, e Charlotte, 3 anni il prossimo 2 maggio, il futuro re d’Inghilterra e la duchessa di Cambridge sono diventati genitori di un bimbo.

Il lieto annuncio è arrivato direttamente dai profili social di Kensington Palace che avevano comunicato poche ore fa il ricovero in clinica di Kate. Il parto, a cui ha assistito il principe come già avvenuto nelle precedenti nascite, è avvenuto senza grandi complicazioni. La Duchessa di Cambridge è stata ricoverata in mattinata nella Lindo Wing del St Mary's Hospital, Paddington, nel centro di Londra, dopo essere arrivata in auto accompagnata dal marito William. "Il duca di Cambridge era presente al momento della nascita: la regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il principe Harry e i membri di entrambe le famiglie sono stati informati e si rallegrano della notizia", si legge nel post.

Ancora top secret il nome del royal baby

Come da consuetudine, il nome del piccolo è ancora top secret. Nei mesi precedenti i bookmakers si sono scatenati sulle varie possibilità: se fosse femmina, Alice è il nome favorito (così si chiamava la madre del principe Filippo e pure una bis nipote della regina Vittoria), seguito da Vittoria, Mary e Alexandra nel caso di una femminuccia. Se, invece, per George e Charlotte si tratterà di un fratellino, Albert potrebbe anche chiamarsi Albert, ma pure Henry e James. Ancora qualche ora poi finalmente il ‘mistero’ sarà svelato.

Il piccolo sarà quinto in linea di successione al trono britannico

In base al Crown act del 2013, l'ordine di successione al trono segue ormai l'ordine di nascita qualsiasi sia il sesso. In passato, i figli maschi avevano invece la precedenza sulle sorelle. Attualmente la successione al trono britannico vede in prima linea il principe Carlo, seguito dal primogenito William. I figli di William e Kate seguono in ordine di nascita: prima George (nato il 22 luglio 2013), poi Charlotte (nata il 2 maggio 2015) e infine il neonato in arrivo. Con la nuova nascita il principe Harry, fratello minore di William e prossimo alle nozze con Meghan Markle, scivola in sesta posizione. Il bimbo, sesto bisnipote di Elisabetta II, avrà il titolo di Sua Altezza Reale principe di Cambridge.

La terza gravidanza di Kate Middleton

L’annuncio della terza gravidanza della duchessa di Cambridge è stato dato lo scorso settembre, a pochi giorni dalle commemorazioni del ventesimo anniversario della morte di Lady Diana.

"Le Loro Altezze Reali il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti di annunciare che la Duchessa è in attesa del terzo figlio” – riportava la nota ufficiale che riferiva dei disturbi di ‘Hyperemesis Gravidarum’ che avrebbero impedito alla futura mamma di presenziare ad alcuni impegni ufficiali.

Tuttavia, salvo che per i primissimi mesi di gravidanza, la duchessa si è sempre presentata agli eventi ufficiali, durante i quali ha sfoggiato la dolce rotondità con la consueta grazia sempre lontana da ogni forma di ostentazione.