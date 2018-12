Katia Ricciarelli e l'appello a Pippo Baudo: "Mi piacerebbe rivederti"

Katia Ricciarelli è stata ospite dell'ultima puntata del 2018 di Domenica In. Grande amica di Mara Venier, la cantante ha partecipato a diversi momenti della trasmissione, insieme ad altri ospiti, tra cui Orietta Berti. Ma è, in particolar modo nel corso dell'oroscopo, che l'artista si è lasciata andare, confessando un suo profondo desiderio.

Stando a quanto detto dall'astrologo nel corso di Domenica In, per Katia Ricciarelli (che è del segno del Capricorno), il 2019 sarà l'anno dei ritorni di fiamma e dell'amore. Per questo, riferendosi a Pippo Baudo, la cantante si è sbilanciata:

“Io non dico nulla. Siccome ha scritto un bellissimo libro che ho letto e nel quale dice di che vuole fare pace con le sue ex, io credo di essere una sua ex no?”.

L'appello di Katia Ricciarelli a Pippo Baudo

Poi Katia si è lasciata andare ancora di più e, rivolgendosi direttamente al suo ex compagno di vita, attraverso la telecamera, ha lanciato un vero e proprio appello a Baudo:

“Mi rivolgo a te, Pippo. Io vorrei fare pace con te, anche entro domani. Mi piacerebbe rivederti, parlare e risolvere tutto. Te lo dico con il cuore, in fondo siamo stati molti anni insieme ed adesso basta perché mi viene da piangere”.

Come è noto a tutti, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli non sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione, ma chissà che il 2019 sia proprio l'anno in cui i due ritroveranno la pace.