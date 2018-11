Addio Tom Cruise: Katie Holmes si (ri)sposa

Tom Cruise è solo un ricordo. O meglio, resterà per sempre nella vita di Katie Holmes quale padre della figlia Suri, nata dal matrimonio - finito in modo tutt’altro che sereno - con l’attore di Holliwood.

Per il resto, l’attrice ha deciso di voltare definitivamente pagina sentimentale ufficializzando la storia d’amore con il collega Jamie Foxx con tanto di nozze.

A rivelarlo sono Radar Online e il Daily Mail che raccontano i pochi dettagli noti finora dopo i sospetti sollevati da un bellissimo anello con diamanti comparso al dito di lei.

La sua portavoce si è affrettata a chiarire che il gioiello è stato indossato per esigenze di copione del suo nuovo film ‘The Secret’, ma tant’è…

Katie Holmes e Tom Cruise, le clausole contenute nell’accordo sul divorzio

Katie Holmes e il premio Oscar Jamie Foxx hanno iniziato a frequentarsi nel 2013 con grande discrezione. Un anno prima l'attrice aveva divorziato da Tom Cruise, e secondo indiscrezioni l'accordo firmato prevedeva una serie di clausole di riservatezza e l'impegno di Katie di non legarsi ad altri uomini per 5 anni.

Questo spiega perché il legame con Foxx sia rimasto segreto per questo lasso di tempo, durante il quale Katie avrebbe mantenuto fede alla parola data anche per ottenere la custodia esclusiva della figlia Suri, oggi 12enne, e crescerla lontana da Scientology di cui Tom è uno dei principali sostenitori.